Aktienentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag auf rotes Terrain

27.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 227,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
229,80 EUR 1,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 227,30 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,90 EUR aus. Bei 227,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.693 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (206,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,37 Prozent.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 268,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,03 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Bildquellen: Deutsche Börse

