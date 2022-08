Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagvormittag tiefer

Der Deutsche Post-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 39,29 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,22 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,44 EUR. Zuletzt wechselten 62.295 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 61,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 35,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,44 EUR am 13.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 58,28 EUR angegeben.

Am 03.05.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,94 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.593,00 EUR – ein Plus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 18.860,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q2 2022 wird am 05.08.2022 erwartet. Am 07.11.2023 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Juli 2022: Experten empfehlen Deutsche Post-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Post-Aktie: DHL setzt Ausbau ihres Packstation-Netzes fort

Hapag-Lloyd-Aktie fällt: Abstufung durch Morgan Stanley belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post