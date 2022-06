Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Freitagnachmittag ab

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 34,92 EUR. Bei 34,66 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.246.334 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,38 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,11 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.06.2022 bei 34,66 EUR. Abschläge von 0,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Post-Aktie bei 60,12 EUR.

Deutsche Post gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.593,00 EUR – ein Plus von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Post 18.860,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,02 EUR je Aktie.

