Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von Deutsche Post legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 41,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,97 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 937.948 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,34 EUR) erklomm das Papier am 17.03.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 13,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 38,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 48,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 09.03.2023. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23.776,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.380,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Deutsche Post Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 3,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

