Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 40,29 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 41,39 EUR. Bei 40,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.924.703 Stück gehandelt.

Am 17.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 47,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 35,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,55 EUR an.

Deutsche Post gewährte am 09.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.776,00 EUR im Vergleich zu 23.380,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post sieht keine Verlagerung zur Regionalisierung

Deutsche Post-Aktie dreht ins Minus: Tarifeinigung bei der Deutschen Post - Streik abgewendet - JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Post

Deutsche Post DHL und Poste Italiane kooperieren im internationalen Paketmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com