Notierung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag gestärkt

05.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 31,87 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 31,87 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.513.483 Deutsche Telekom-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2024 (21,56 EUR). Abschläge von 32,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,42 EUR aus. Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach -0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 30,93 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,37 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im April 2025 DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Erste Schätzungen: Deutsche Telekom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com