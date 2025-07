Kursentwicklung im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag im Plus

09.07.25 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 31,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 31,15 EUR zu. Bei 31,16 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,09 EUR. Zuletzt wechselten 221.301 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,65 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie Deutsche Telekom-Aktie stagniert: Analysten sehen 28% Kurspotenzial trotz Dollar-Schwäche Juni 2025: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Telekom-Aktie Deutsche Telekom-Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Telekom-Aktie

