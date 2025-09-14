Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag auf rotes Terrain

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 29,93 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 29,93 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 29,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.250 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,62 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 16,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

