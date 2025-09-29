DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.150 -0,4%Nas22.535 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag

30.09.25 16:10 Uhr

30.09.25 16:10 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,99 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,82 EUR. Zuletzt wechselten 1.574.912 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). 23,87 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 26,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,83 Prozent.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

