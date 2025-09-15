Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 29,46 EUR.
Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 29,46 EUR nach. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,30 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.418.707 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 17,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (25,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 13,03 Prozent wieder erreichen.
Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,11 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
