Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom wird am Montagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 28,56 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,56 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 28,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 149.294 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 25,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (26,14 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 9,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

