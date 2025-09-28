DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken Jetzt neu: Hebelprodukte auf den Bitcoin-Future von Société Générale entdecken
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Aktie im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag nahe Vortagesschluss

29.09.25 12:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,70 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,67 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,70 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,55 EUR. Bei 28,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 654.477 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,25 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,82 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Telekom-Aktie steigt: Moody's stuft Rating hoch

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren eingefahren

Deutsche Telekom-Aktie: So sieht die aktuelle Einschätzung der JPMorgan-Analysten aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen