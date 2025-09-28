Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,67 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,67 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,70 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,55 EUR. Bei 28,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 654.477 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,25 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,82 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

