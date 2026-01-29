DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 -3,3%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.372 -1,8%Euro1,1929 -0,4%Öl69,83 -1,5%Gold5.180 -3,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest IPO: ASTA Energy legt Ausgabepreis für Börsengang fest
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Anstieg der Arbeitslosenzahl über drei Millionen erwartet

30.01.26 05:49 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein eher düsteres Bild vom deutschen Arbeitsmarkt dürfte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag bei der Bekanntgabe der Zahlen für den Monat Januar zeichnen. Arbeitsmarktexperten rechnen damit, dass die Zahl der Arbeitslosen deutlich über drei Millionen geklettert ist.

Wer­bung

Im Dezember 2025 waren in Deutschland 2,908 Millionen Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Im Januar steigt die Zahl aus saisonalen Gründen gewöhnlich um 100.000 bis 200.000, in den vergangenen beiden Jahren war es im Januar jeweils in Plus von mehr als 180.000.

So laufen zum Jahresende etwa befristete Arbeitsverträge aus, in einigen Branchen wie auf dem Bau oder in der Gastronomie kann nicht mit voller Kraft gearbeitet werden. Im Jahresdurchschnitt 2025 waren 2,948 Millionen Menschen arbeitslos - der höchste Wert seit 2013.

Die Hoffnung der Arbeitsmarktexperten stützt sich auf die Konjunkturmaßnahmen mit Milliardenspritzen der Bundesregierung, die im Laufe des Jahres greifen könnten. Allerdings sind auch dämpfende Signale zu erkennen: Ein klarer Aufschwung etwa komme angesichts der Verluste in der Industrie nicht in Gang, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg./dm/DP/jha