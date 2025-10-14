DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 8,81 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 8,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.428 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (3,84 EUR). Abschläge von 56,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,546 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Deutz: Erreichtes Ziel eröffnet neues Potenzial

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum