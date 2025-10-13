DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,25 EUR zu.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 9,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,13 EUR. Zuletzt wechselten 39.936 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 58,44 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,546 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

