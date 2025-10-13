DAX24.340 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.275 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.579 +1,7%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Fokus auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

13.10.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,19 EUR 0,07 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 9,32 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 289.661 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,01 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Deutz: Erreichtes Ziel eröffnet neues Potenzial

Portfolio-Update: Deutz - Kapitalerhöhung schafft Spielraum für Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen