DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 9,16 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 9,32 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 289.661 DEUTZ-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,01 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 10,90 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
