DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,05 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,15 EUR aus. Bei 9,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 440.630 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 9,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 148,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,615 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

