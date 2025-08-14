DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,64 -0,9%Dow45.022 +0,3%Nas21.622 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 UnitedHealth 869561 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX geht stabil ins Wochenende -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vor dem Wochenende vorsichtig
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht Novo Nordisk-Aktie freundlich: Dividendenabschlag belastet Novo Nordisk nicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Freitagnachmittag positiv

15.08.25 16:13 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,99 EUR -0,02 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 9,05 EUR nach oben. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,15 EUR aus. Bei 9,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 440.630 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 9,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 148,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,615 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen