Fokus auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag südwärts

22.10.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,87 EUR.

DEUTZ AG
8,85 EUR -0,10 EUR -1,06%
Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 8,87 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 8,76 EUR. Bei 8,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 91.563 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (3,84 EUR). Mit Abgaben von 56,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,90 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 518,10 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
