DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 8,92 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 8,92 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 8,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,00 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 191.771 Aktien.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 10,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (3,84 EUR). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 132,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

