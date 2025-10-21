DAX24.276 +0,1%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Notierung im Fokus

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

21.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 8,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,91 EUR -0,04 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 8,98 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.555 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,81 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 57,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,546 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
