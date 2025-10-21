DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag billiger

Kurs der DEUTZ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 8,95 EUR nach.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 8,95 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 8,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.591 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,12 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 3,84 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 57,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

