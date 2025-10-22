DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Einbußen

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 8,93 EUR abwärts.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 8,93 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 8,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.429 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 56,93 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie.

