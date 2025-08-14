DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 9,14 EUR.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 9,14 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,19 EUR. Bei 9,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 450.121 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Gewinne von 1,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,160 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.
DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,615 EUR fest.
