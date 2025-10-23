DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,86 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,86 EUR zu. Bei 8,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.879 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 56,59 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie profitiert: Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft

Deutz: Potenzial wird weiter ausgebaut

Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten