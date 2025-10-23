DAX24.145 ±-0,0%Est505.652 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,74 +0,6%Gold4.094 ±0,0%
So entwickelt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Vormittag vor

23.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
8,92 EUR 0,15 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 8,86 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,86 EUR zu. Bei 8,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.879 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 56,59 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,90 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,546 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

