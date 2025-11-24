DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 7,62 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,62 EUR nach oben. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 7,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 194.394 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,51 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2024). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 96,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,163 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,30 Mio. EUR im Vergleich zu 430,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,521 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

