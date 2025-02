DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 34,07 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 34,07 EUR ab. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 34,02 EUR ein. Mit einem Wert von 34,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.061.721 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 44,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 3,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

