DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 40,06 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 40,06 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,02 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 540.625 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,69 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20,81 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,05 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

Kaufempfehlung beflügelt DHL-Aktie - Rückkehr über 40-Euro-Marke

DHL-Aktie marginal höher: Verdi kündigt dreitägigen Warnstreik am Frachtdrehkreuz Leipzig an