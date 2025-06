DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,44 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,44 EUR zu. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 155.727 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,27 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,47 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 23,44 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 20,25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

