DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,70 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 40,70 EUR. Bei 40,56 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,66 EUR. Zuletzt wechselten 402.426 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,93 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,69 EUR an.

Am 30.04.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,25 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 05.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie leichter: Verdächtiges Paket in Verteilerzentrum - Mehrere Menschen verletzt

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

Kaufempfehlung beflügelt DHL-Aktie - Rückkehr über 40-Euro-Marke