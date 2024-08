DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 35,95 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,95 EUR nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,92 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,33 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.546 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2024 Kursverluste bis auf 35,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,49 EUR.

Am 01.08.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

