DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 33,86 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 33,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.406 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 25,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,16 EUR ab. Mit Abgaben von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,64 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20,59 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,40 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 2,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

