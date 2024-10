DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,99 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 37,99 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,08 EUR an. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 37,75 EUR. Bei 38,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 297.503 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,80 Prozent. Bei 35,82 EUR fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,09 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,90 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

