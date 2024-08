DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 38,29 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,19 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 38,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.446 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,03 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 22,83 Prozent Luft nach oben. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 6,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 41,49 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.11.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

