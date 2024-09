DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Anleger zeigten sich zuletzt bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,56 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,56 EUR an der Tafel. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.749 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 47,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 18,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 35,82 EUR. Mit Abgaben von 9,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,14 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,94 EUR fest.

