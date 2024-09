DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 40,03 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,03 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342.812 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 35,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 20,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

