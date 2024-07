DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 41,09 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 41,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,36 EUR. Bei 41,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 55.040 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,30 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,49 EUR.

Am 07.05.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,92 Mrd. EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

