Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 18,17 GBP ab.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 18,17 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 18,07 GBP. Bei 18,21 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 568.378 Stück.

Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 47,33 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,10 Prozent.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,780 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,10 GBP je Diageo-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

