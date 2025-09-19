Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 17,55 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,55 GBP ab. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 875.941 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 34,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,03 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,10 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

