Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 17,52 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,52 GBP ab. In der Spitze büßte die Diageo-Aktie bis auf 17,48 GBP ein. Bei 17,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 193.904 Stück.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Diageo-Aktie mit einem Kursplus von 52,80 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,48 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,23 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

