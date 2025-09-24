Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag

Diageo im Blick

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Diageo konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 17,76 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 17,76 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 17,97 GBP. Bei 17,72 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.525.178 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Mit einem Zuwachs von 50,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2025 bei 17,59 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 0,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

