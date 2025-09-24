Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,77 GBP zu.
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,77 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,82 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,72 GBP. Zuletzt wurden via London 149.547 Diageo-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 50,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2025 Kursverluste bis auf 17,59 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.
Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
