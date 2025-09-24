Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 17,77 GBP zu.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 17,77 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,82 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,72 GBP. Zuletzt wurden via London 149.547 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 50,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2025 Kursverluste bis auf 17,59 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO