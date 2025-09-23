Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die Diageo-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 17,81 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 17,81 GBP. Die Diageo-Aktie legte bis auf 17,83 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Diageo-Aktie bis auf 17,59 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,82 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.194.305 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 33,49 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2025 auf bis zu 17,59 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,24 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

