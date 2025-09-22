Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,85 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 17,85 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,06 GBP. Bei 17,90 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.211.787 Diageo-Aktien umgesetzt.
Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. 49,97 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,79 GBP fiel das Papier am 22.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,34 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.
Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
