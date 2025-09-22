DAX23.637 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.540 +0,3%Nas22.728 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag höher

23.09.25 16:10 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 17,85 GBP.

Aktien
Diageo plc
20,40 EUR -0,30 EUR -1,45%
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 17,85 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 18,06 GBP. Bei 17,90 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.211.787 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. 49,97 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,79 GBP fiel das Papier am 22.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,34 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

