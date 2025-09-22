Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 17,85 GBP.

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,91 GBP an. Bei 17,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.082 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 49,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,79 GBP am 22.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 0,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

