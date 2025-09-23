DAX23.521 -0,4%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag südwärts

24.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,74 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,40 EUR -0,20 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,74 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,73 GBP nach. Mit einem Wert von 17,82 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 95.529 Diageo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,90 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
