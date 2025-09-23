Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,74 GBP ab.
Um 09:06 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 17,74 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,73 GBP nach. Mit einem Wert von 17,82 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 95.529 Diageo-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,90 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,10 GBP.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
