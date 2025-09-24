Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 17,86 GBP nach oben.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 17,86 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,97 GBP zu. Bei 17,72 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 771.538 Diageo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 24.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,59 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 1,54 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

