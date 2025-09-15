DAX23.628 -0,5%ESt505.432 -0,2%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.750 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,28 -0,3%Gold3.697 +0,5%
'Die Stefan Raab Show' startet auf RTL mit Topquote

16.09.25 10:47 Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL hat zum Auftakt sehr viele Menschen im jungen Publikum erreicht. Die erste 15-minütige Live-Ausgabe der neuen Show von Entertainer Stefan Raab kam bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen auf eine starke Einschaltquote von 14,4 Prozent (530 000 Menschen), wie der Sender mitteilte.

Im Gesamtpublikum schalteten 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil ab drei Jahren betrug somit 7,8 Prozent. An diesem Dienstag um 20.15 Uhr ist eine weitere Show zu sehen, ebenso an allen Abenden dieser Woche bis zum Freitag. Ab der kommenden Woche läuft sie Mittwochabend um 20.15 Uhr./bok/DP/stw

