'Die Stefan Raab Show' startet auf RTL mit Topquote
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Die neue "Stefan Raab Show" auf RTL hat zum Auftakt sehr viele Menschen im jungen Publikum erreicht. Die erste 15-minütige Live-Ausgabe der neuen Show von Entertainer Stefan Raab kam bei den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen auf eine starke Einschaltquote von 14,4 Prozent (530 000 Menschen), wie der Sender mitteilte.
Im Gesamtpublikum schalteten 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil ab drei Jahren betrug somit 7,8 Prozent. An diesem Dienstag um 20.15 Uhr ist eine weitere Show zu sehen, ebenso an allen Abenden dieser Woche bis zum Freitag. Ab der kommenden Woche läuft sie Mittwochabend um 20.15 Uhr./bok/DP/stw
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen