Directors' Dealings bei DEUTZ: Führungskraft weitet Engagement aus

Am 15.05.2023 wurden bei DEUTZ Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Aktien-Deal wurde am 18.05.2023 bekannt gemacht. Krutoff, Timo, Vorstand bei DEUTZ fügte dem eigenen Portfolio 9.994 DEUTZ-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 15.05.2023 einen Wert von jeweils 5,63 EUR. Die DEUTZ-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 3,10 Prozent auf 5,62 EUR abwärts.

Das Papier von DEUTZ konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,50 Prozent auf 5,69 EUR. Insgesamt wurden 306 DEUTZ-Aktien gehandelt. DEUTZ markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 703,27 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 126.147.000 beziffert.

Bereits am 03.04.2023 kam es bei DEUTZ-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. 28.000 Anteile für jeweils 5,92 EUR kaufte Vorstand, Schulte, Dr. Sebastian C. bei DEUTZ damals an.

