Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagabend im Minusbereich

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 111,52 USD.
Die Walt Disney-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 111,52 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,00 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 445.935 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Gewinne von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,887 USD belaufen. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.
Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,58 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,87 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
