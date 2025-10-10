DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Blick auf Walt Disney-Kurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Freitagabend südwärts

10.10.25 20:25 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 110,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
94,70 EUR -2,50 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 110,40 USD ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,59 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 611.804 Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. 12,93 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,887 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
